Trainersuche beim SK Rapid: Dieser Coach steht auf der Liste

Der kriselnde SK Rapid befindet sich momentan auf der Suche nach einem neuen Cheftrainer.

Nachdem das Kapitel Peter Stöger bei Rapid Ende November zu Ende ging, übernahm erneut Stefan Kulovits als Interimstrainer. Nun will man sich zeitnah auf einen neuen Cheftrainer festlegen, der mit dem Team in die Vorbereitung auf die Frühjahrssaison geht.

Aktuell sollen mehrere Namen auf der Kandidatenliste der Hütteldorfer stehen. Einer davon lautet nach Sky-Informationen Johannes Hoff Thorup.

Der 36-jährige Däne ist aktuell vereinslos und war zuletzt als Cheftrainer bei Norwich City, wo seine Amtszeit im April endete. Davor war Thorup beim FC Nordsjälland in seiner Heimat Dänemark tätig. Die bevorzugte Formation des Dänen ist ein offensives 4-3-3 und die Talente- bzw. Jugendförderung zählt zu seinen Stärken.

(Red.) / Bild: Imago