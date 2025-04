Trainersuche in Leipzig: Vom Außenseiter zum Geheimfavoriten?

Die Suche nach einem Cheftrainer beim deutschen Bundesligisten RB Leipzig läuft auf Hochtouren. Die prominente Trainerfindungskommission um Marcel Schäfer, Jürgen Klopp, Oliver Mintzlaff und Mario Gomez befindet sich im ständigen Austausch. Momentan ist scheinbar ein überraschender Kandidat auf die Überholspur gebogen.

Wie Sky erfuhr, handelt es sich dabei um Danny Röhl! Der 35-jährige Coach von Sheffield Wednesday überzeugt die verantwortlichen Entscheidungsträger – der Anwärter mit Außenseiterchancen hat sich zuletzt zum Geheimfavoriten entwickelt.

Röhl besticht mit hoher fachlicher Kompetenz. Sky weiß: Schäfer, Klopp und Mintzlaff schätzen Röhl inhaltlich sehr. Auch menschlich überzeugt er die Leipzig-Trainerjury. Darüber hinaus sind aber auch andere Klubs im Rennen um Röhl dabei. Die erfolgreiche Arbeit in Sheffield inklusive „Wednesday-Wonder“ ist auf dem Trainermarkt definitiv nicht verborgen geblieben. In der Premier League wird er mit Vereinen wie Southampton, Leicester oder Crystal Palace in Verbindung gebracht – im Süden Londons wohl, falls Oliver Glasner wechselt.

Röhl ist nicht der einzige Leipzig-Trainerkandidat

Aber: Röhl ist nicht der einzige Leipzig-Trainerkandidat. Wie Sky vergangene Woche berichtete, stehen auch Glasner, Roger Schmidt und Thomas Frank auf der Leipziger Liste. Glasner, einer der Top-Kandidaten, wäre im wirtschaftlichen Gesamtpaket erheblich teurer als Röhl, hat aber auch mehr Erfahrung und Erfolge vorzuweisen. Außerdem ist das Verhältnis zu Schäfer eng und wertschätzend.

Frank, an dem auch Tottenham und weitere Klubs interessiert sind, ist schwer zu bekommen. Eine Verpflichtung des Dänen gestaltet sich momentan wohl sehr kompliziert. Schmidt hätte während der Saison übernehmen können, schloss das aber kategorisch aus. Der 58-Jährige ist weiterhin ein Thema bei den Sachsen. Leipzigs Trainersuche wird immer heißer!

(Philipp Hinze/skysport.de) / Bild: Imago