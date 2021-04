Liendl-Vertrag und Trainersuche: WAC-Präsident Riegler gibt Update

via

Beim Wolfsberger AC gibt es für die kommende Saison noch einige Personalfragen zu klären: Sowohl die Cheftrainerfrage als auch eine mögliche Vertragsverlängerung mit Kapitän Michael Liendl stehen noch auf der Agenda. Neben Liendls Arbeitspapier laufen am Saisonende auch die Vertäge von neun weiteren Spielern beim WAC aus.

Präsident Dietmar Riegler hat nun für eine Vertragsverlängerung der beiden Leitfiguren Michael Liendl und Mario Leitgeb positive Signale gesendet. “Was Liendl und Leitgeb angeht, gehe ich davon aus, dass wir mit beiden weitermachen”, so Riegler in der “Krone”.

Generell möchte der WAC Präsident verhindern, dass der Kader im Sommer auseinanderfällt. “Ich will so gut wie den gesamten Kader behalten. Die Truppe ist ein eingeschworener Haufen”, so Riegler.

Stary als Dauerlösung?

In der Trainerfrage möchte sich Riegler nicht unter Druck setzen und hat die Suche nach einem Cheftrainer vorerst eingestellt. “Ich habe jetzt jegliche Trainer-Gespräche ad acta gelegt”, erklärte Riegler.

Dabei machte er auch Interimscoach Roman Stary Hoffnungen auf einen langfristigen Cheftrainerposten im Lavanttal: “Roman hat absolut Chancen darauf, dass wir mit ihm weitermachen”, sagte Riegler.

