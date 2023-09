„Trainerteam top, Spieler top“: Alaba lobt Entwicklung des ÖFB-Teams

Seit Dienstagabend herrscht im österreichischen Nationalteam Vorfreude auf die EURO 2024 in Deutschland. Noch fehlt ein Sieg für das EM-Ticket, aber das ist wohl nur noch eine Frage der Zeit.

„Die Tür ist weit offen, das wissen wir, es ist aber noch nicht erledigt. Jetzt genießen wir mal den Schritt, den wir heute gegangen sind“, erklärte Kapitän David Alaba nach dem 3:1-Sieg in Solna gegen Schweden.

Der Schritt Richtung Deutschland war ein sehr großer und in der Halbzeit so nicht absehbar. Das ÖFB-Team überstand die Druckphase der Schweden aber unbeschadet und sorgte durch das Sturm-Duo Michael Gregoritsch (53.) und Marko Arnautovic (56., 69./Elfmeter) bald nach der Pause für die Entscheidung.

ÖFB-Team seit acht Spielen ungeschlagen

„Wir freuen uns sehr und sind überglücklich. Ich glaube, das (Tor zum 1:0) war der Türöffner. In der ersten Halbzeit waren wir nicht ganz so gut, wir hatten ein bisschen Glück in der einen oder anderen Situation. Aber ich hatte nie das Gefühl, dass es gegen uns laufen könnte“, erklärte Gregoritsch.

Auch Alaba war stets vom Erfolg überzeugt. „In der ersten Halbzeit haben wir gelitten, aber gemerkt, dass wir stabil sind. Nach jeder Aktion, wo wir dagegen gehalten haben, hat es sich gut angefühlt“, meinte der Kapitän und hob die Entwicklung der Mannschaft hervor. Das Team ist seit acht Spielen ungeschlagen und kann nach den zwei Erfolgen in den Schlüsselspielen gegen Schweden vorzeitig für die EM-Endrunde planen.

„Haben solche Spiele früher niemals gewonnen“

„Ich habe vor Jahren erwähnt, dass wir in einem Prozess gesteckt haben, wo wir uns weiterentwickeln, heute fruchtet das. Wir hatten Erfolg, dann keinen Erfolg, haben uns aus dem Loch gerissen, das macht was mit der Mannschaft. In so wichtigen Spielen wie heute nicht zu versagen, sondern im Gegenteil zu zeigen, wer wir sind, ist schon geil“, sagte Alaba und erinnerte daran, dass es in der Vergangenheit Zeiten gegeben habe, „wo wir solche Spiele niemals gewonnen haben“.

Derzeit stimmt für Alaba alles im ÖFB-Team. „Das Trainerteam ist top, die Spieler sind top und hungrig und ehrgeizig. Die Qualität, die wir in dieser Mannschaft haben, ist riesig. Wenn man sich die Spieler anschaut, bei welchen Vereinen sie spielen, auf welchem Niveau und welche Rolle sie spielen, ist das wichtig, um so Fußball zu spielen“, erklärte der Abwehrchef.

An seiner Seite rackerte Philipp Lienhart erfolgreich. „Wir haben wirklich leidenschaftlich verteidigt, alles reingeworfen und dann eiskalt zugeschlagen. Ich bin unglaublich glücklich, dass wir es geschafft haben. Das macht Spaß, wenn man so einen wichtigen Sieg einfährt“, freute sich der Innenverteidiger und gab gleich das nächste Ziel aus. „Wir haben so viele Punkte geholt, jetzt wollen wir auch den Gruppensieg“, erklärte er.

