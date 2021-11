Trainerwechsel bei Hinterseer-Verein Hannover

via

Hannover 96 hat sich nach nur fünf Monaten von Trainer Jan Zimmermann getrennt.

Das gab der deutsche Fußball-Zweitligist am Montag bekannt. „Aufgrund der sportlichen Entwicklung sind wir an den Punkt gekommen, an dem wir frei von Emotionen und unter sachlicher Abwägung aller Eindrücke entscheiden mussten. Wir sind zu dem Entschluss gekommen, dass die Mannschaft einen neuen Impuls braucht“, sagte Sportdirektor Marcus Mann.

Ein Nachfolger steht noch nicht fest. Der Verein von ÖFB-Legionär Lukas Hinterseer ist in der 2. Bundesliga seit acht Spielen sieglos und fiel in der Tabelle auf den Relegationsplatz 16 zurück. Mit nur zehn geschossenen Toren in den ersten 15 Saisonspielen stellt Hannover den nach Schlusslicht FC Ingolstadt zweitschwächsten Angriff der Liga.

