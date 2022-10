Trainerwechsel bei Rapid: Das war die Ära Ferdinand Feldhofer

via

Die Ära Ferdinand Feldhofer beim SK Rapid Wien ist Geschichte. Nach der 0:1-Niederlage bei der SV Ried war dann endgültig klar, über was lange spekuliert wurde: Der 42-Jährige muss gehen, Zoran Barisic übernimmt interimistisch. Wieder einmal soll ein neuer Trainer in Hütteldorf übernehmen. Aber was bleibt von der Ära Feldhofer hängen? Von langfristigen Erfolgen war sie jedenfalls nicht geprägt, wie der Blick zurück zeigt.