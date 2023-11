Trainerwechsel! Neuer Headcoach für Rossi bei Minnesota

Die Minnesota Wild mit Österreichs Legionär Marco Rossi haben sich nach 14 Niederlagen in den ersten 19 Saisonspielen der National Hockey League von Cheftrainer Dean Evason getrennt.

Auch Co-Trainer Bob Woods muss gehen, wie Manager Bill Guerin am Montag bekanntgab. John Hynes soll die Mannschaft übernehmen und am Dienstag vor dem Heimspiel gegen St. Louis vorgestellt werden. Der 48-Jährige war zuletzt für die Nashville Predators zuständig und seit Ende Mai ohne Trainer-Job.

HIGHLIGHTS | Detroit Red Wings – Minnesota Wild 4:1 | Regular Season

Die Wild haben zuletzt sieben Partien in Serie in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga (NHL) verloren. Evason betreute Minnesota in seiner vierten Saison, er hatte das Amt im Februar 2020 als Nachfolger von Bruce Boudreau übernommen. Rossi hält aktuell bei elf Scorerpunkten. Der Vorarlberger schrieb in dieser Saison bei sechs Toren auch fünf Assists an.

Erst am Sonntag kassierte Minnesota auswärts bei den Detroit Red Wings ein 1:4 und sind damit weiter Vorletzter der Central Division und haben nach 19 Saisonspielen schon sieben Punkte Rückstand auf die Play-off-Ränge.

HIGHLIGHTS | New York Rangers – Buffalo Sabres 1:5 | Regular Season

Die Buffalo Sabres haben in der Profiliga NHL währenddessen den Spitzenreiter New York Rangers gestürzt. Die Sabres gewannen im Madison Square Garden 5:1, der deutsche Eishockey-Nationalspieler John-Jason Peterka Peterka erzielte in der zwölften Minute das wichtige 1:0, sein neuntes Saisontor.

„Wir wollten viel mehr Intensität erreichen und auf einem Niveau spielen, das wir spielen können“, sagte Peterka angesichts der 2:7-Pleite bei den New Jersey Devils nur zwei Tage zuvor: „Neulich Abend, das war nicht unser Spiel. Das wussten wir. Wir haben uns das Video angeschaut und heute wollten wir gut rauskommen.“

Sabres stoppen Leader Rangers – klarer Sieg für Panthers

Das gelang: Die Rangers hatten zuvor 13 von 15 Spielen gewonnen, waren gegen die kämpferisch auftretenden Sabres aber ohne Chance. Mit 31 Punkten liegt New York nun gleichauf mit den Boston Bruins an der Spitze der Liga, die Sabres stehen bei 22 Zählern.

HIGHLIGHTS | Ottawa Senators – Florida Panthers 0:5 | Regular Season

Eine bittere Niederlage kassierte der deutsche Nationalspieler Tim Stützle. Der Stürmer verlor mit den Ottawa Senators 0:5 gegen die Florida Panthers und blieb dabei wirkungslos. Gut sieben Minuten vor dem Spielende kam es zu einer heftigen Schlägerei, der Schiedsrichter sprach kurzerhand gegen alle zehn Spieler auf dem Eis Zehn-Minuten-Strafen aus.

Sein Nationalteamkollege Nico Sturm gewann dagegen mit den San Jose Sharks 2:1 gegen die Washington Capitals. Für das derzeit schlechteste NHL-Team war es erst der fünfte Sieg im 22. Saisonspiel – aber auch der zweite in Folge.

(APA/SID/Red.)

Beitragsbild: Imago.