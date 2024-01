Trainerwechsel! Thiem trennt sich von Coach Ebrahimzadeh

Trainerwechsel nach dem Grand-Slam-Out: Dominic Thiem trennt sich von seinem Coach Benjamin Ebrahimzadeh.

Die Zusammenarbeit des Ex-US-Open-Siegers mit dem deutsch-iranischen Tenniscoach endet damit nach rund einem Jahr. Ebrahimzadeh war Thiem seit März 2023 zur Seite gestanden und übernahm den Trainerposten von Nicolas Massu. Zuvor agierte Günter Bresnik als Mentor des österreichischen Tennisprofis, eine weitere kurze Zusammenarbeit mit Thomas Muster endete 2020 nach nur wenigen Wochen. Der neue Touring-Coach soll in den kommenden Tagen bekanntgegeben werden, Vater Wolfgang Thiem übernimmt das Training in Österreich.

Thiem setzt Saison im Davis Cup fort

Thiems letzter Antritt bei den Australian Open endete schon in der ersten Runde nach einer dramatischen Fünf-Satz-Niederlage gegen Felix Auger-Aliassime. Der nächste Einsatz soll nun am Wochenende im Rahmen des ÖTV-Davis-Cup-Duells Wochenende gegen Irland erfolgen. In Limerick ist das Team um Thiem, Sebastian Ofner & Co. klarer Favorit.

VIDEO: Ex-Coach Ebrahimzadeh im Sky-Interview im April 2023

(Red).

Beitragsbild: GEPA.