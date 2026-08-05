Trainingssturz! Sorge um Kombinierer Lamparter

Der Nordische Kombinierer Johannes Lamparter hat in Courchevel bei einem Skisprungtrainingssturz möglicherweise Verletzungen im Knie und im Sprunggelenk erlitten. Das gab der ÖSV am Mittwoch bekannt.

Der Ex-Weltmeister sei demnach infolge einer missglückten Landung zu Sturz gekommen. Der Tiroler klagte anschließend über Schmerzen im rechten Knie und im rechten Knöchel.

Lamparter werde noch am heutigen Mittwoch nach Tirol transportiert, wo eine genaue Diagnose gestellt werden soll.