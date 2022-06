Traiskirchen holt Ex-Wattens-Stürmer

Traiskirchen hat am Mittwoch die Verpflichtung Stürmer Milan Jurdik bekanntgegeben. Der 30-jährige Tscheche ist in Österreich kein Unbekannter, immerhin war er maßgeblich am Aufstieg der WSG Tirol in die Bundesliga beteiligt.

In 134 Partien in der ADMIRAL 2. Liga für Tirol und den FAC gelangen Jurdik 46 Tore und 16 Vorlagen. Mit seinen Torbeteiligungen verhalf er der WSG zum Zweitliga-Meistertitel 2019 und zum Aufstieg in die ADMIRAL Bundesliga. Auch in der höchsten Spielklasse kam er auf neun Einsätze für die Tiroler. Zuletzt war der Tscheche beim slowakischen Erstligisten Senica unter Vertrag, im April löste er seinen Vertrag jedoch auf und ist seitdem vereinslos.

Bild: GEPA