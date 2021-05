Traiskirchen verliert Hinspiel der BSL-Relegation gegen Fürstenfeld

via

Die Fürstenfeld Panthers haben am Donnerstagabend im Hinspiel um den Aufstieg in die bzw. den Klassenerhalt in der Basketball Superliga (BSL) gegen die Traiskirchen Lions vorgelegt.

Der Vizemeister der Zweiten Liga bezwang den BSL-Letzten mit 76:71 (44:35).

Die Niederösterreicher haben im Rückspiel der Relegation am Sonntag (17.30 Uhr) in Traiskirchen die Chance, den Rückstand aufzuholen. Sie gehören seit 1983 durchgehend der obersten Spielklasse im heimischen Herren-Basketball an.

