Transfer-Alarm nach Kane-Coup! Der Stand bei Goretzka & Pavard

Während der Coup um Harry Kane eingetütet worden ist, bleiben in München zahlreiche Baustellen bestehen. Was wird aus Benjamin Pavard und Leon Goretzka? Sky Sport liefert einen Überblick.

Pavard will weg, aber…

Benjamin Pavard möchte den FC Bayern nach vier erfolgreichen Jahren bereits in diesem Sommer verlassen und sich auf der Insel eine neue Herausforderung suchen. Nach Sky Informationen ist sich der Franzose mit Manchester United grundsätzlich mündlich über einen Wechsel einig. Die Red Devils befinden sich im Werben um den Weltmeister von 2018 in der Favoritenrolle.

„Jetzt kommt das große Aber aus United-Sicht“, holte Sky Reporter und Transfer-Insider Philipp Hinze am Montagabend bei Transfer Update – die Show aus: „Es gibt zwar Kontakt zwischen den Klubs, die Bayern sind aktuell aber nicht wirklich verhandlungsbereit. Es liegt noch lange nicht die Summe auf dem Tisch, die sich die Bayern vorstellen.“ Ein erstes offizielles Angebot haben die Bayern abgelehnt.

In der Folge erhält der Defensivspezialist (Vertrag läuft 2024 aus) auch keine Freigabe. Während der Transfer von City-Verteidiger Kyle Walker trotz mündlicher Einigung weiter in den Sternen steht, bleibt Pavards Zukunft ebenfalls offen: „Stand heute sind es noch 18 Tage bis zum Deadline Day“, betonte Hinze. „Benji Pavard wird uns begleiten.“ Selbiges gilt in der Personalie Leon Goretzka.

Was wird aus Leon Goretzka?

Nach Sky Informationen ist auch seine Zukunft weiter offen. Der 53-malige deutsche Nationalspieler hat seinen Stammplatz an ÖFB-Teamspieler Konrad Laimer verloren und generell einen schweren Stand unter Trainer Thomas Tuchel. „Goretzka hat ganz kurz eine Einweisung bekommen und stand dann drei, vier Minuten völlig alleine in der Coaching-Zone“, erinnerte sich Hinze. „Und auch unmittelbar vor der Einwechslung gegen RB hat er nicht noch ein Kommando bekommen.“

Dies sei schon irgendwie kurios, fügte der Sky Reporter hinzu. Dennoch ist durch den Supercup wieder einmal deutlich geworden: „Tuchels Number One ist er aktuell nicht“, sagte Hinze abschließend. Sein Vertrag in München ist noch bis 2026 gültig.

(Nico Ditter/skysport.de) / Bild: Imago