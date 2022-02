Transfer angedeutet? Adeyemi gefällt Post zu Wechsel

via

via Sky Sport Austria

Die Gerüchteküche um Karim Adeymi und seinem wohl anstehenden Wechsel zu Borussia Dortmund brodelt. Nun hat der Salzburg-Profi mit einem „Like“ die Spekulationen weiter angeheizt.

Nach Sky Informationen sind sich Karim Adeyemi und Borussia Dortmund bereits über einen Wechsel im kommenden Sommer einig. Nur zwischen dem BVB und dem FC Red Bull Salzburg sind noch Details wie die Ablösesumme zu klären.

Süle-Aussage zu Adeyemi geleakt

Offiziell ist jedoch noch nichts, weshalb jedem Hinweis, der auf einen Wechsel hindeuten könnte, nachgegangen wird. Erst ist kürzlich berichtet worden, dass Bayerns Niklas Süle, dessen Wechsel zum BVB bereits verkündet wurde, Adeyemi beim Champions-League-Spiel der Bayern in Salzburg bereits willkommen geheißen haben soll. Nun sorgte ein Instagram-Like von Adeyemi für weitere Aufregung.

Der deutsche Nationalspieler versah am Sonntag einen Post des Streamingdienstes DAZN mit einem Like. Zu sehen in dem Post Ilkay Gündogan, der wie folgt zitiert wird: „Karim Adeyemi passt richtig gut nach Dortmund. […] Falls der Transfer zustande kommen sollte, kann sich ganz Dortmund auf diesen talentierten Jungen freuen.“

6195 342 Karim Adeyemi Position Angriff Verein FC Red Bull Salzburg

(skysport.de)

Bild: GEPA