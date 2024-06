Transfer-Coup: Jantscher kehrt nach Österreich zurück

Jakob Jantscher kehrt nach Österreich zurück. Er heuert nach einem Jahr bei Kitchee in Hongkong beim ASK Voitsberg an. Die Voitsberger sind dieses Jahr nach 39 Jahren in die 2. Liga zurückgekehrt.

Trainer und Sportdirektor David Preiß freut sich über den Transfer: „Wir haben mit der Verpflichtung von Jakob sicher eine Persönlichkeit in der Mannschaft, die der engagierten Truppe mit seiner Erfahrung weiterhelfen kann“

Jakob Jantscher zeigt sich motiviert für die neue Aufgabe: „Die Ambitionen, das familiäre Umfeld und die professionelle Struktur decken sich absolut mit meinen Werten. Ich spüre noch immer das Feuer in mir, bin extrem motiviert und hoffe, dass ich Voitsberg mit meiner Routine unterstützen kann, um den nächsten Schritt zu gehen.“

(ASK Voitsberg)/Bild: ASK Voitsberg