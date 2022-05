Transfer-Experte sicher: Mbappe bleibt bei PSG

Die Wechsel-Posse um Kylian Mbappe scheint bald beendet zu sein. Das berichtet der italienische Transfer-Experte Gianluca Di Marzio.

Demnach unterschreibt der französische Superstar noch heute einen neuen Vertrag bei Paris Saint Germain. Mbappe wurde in den letzten Monaten mit einem ablösefreien Wechsel zu Real Madrid in Verbindung gebracht. Angeblich hat sich der Weltmeister von 2018 nun doch gegen das Angebot der „Königlichen“ entschieden und soll einen Verbleib in seiner Heimat bevorzugen.

Bild: Imago