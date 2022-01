Transfer fix: Okan Aydin wechselt zum TSV Hartberg

via

via Sky Sport Austria

Der TSV Hartberg hat sich die Dienste von Offensivspieler Okan Aydin gesichert. Der 27-Jährige hatte seinen Vertrag bei Zweitligist Wacker Innsbruck vor wenigen Tagen aufgelöst. In Hartberg unterzeichnet Aydin einen Vertrag bis Sommer 2023.



„Ich freue mich sehr über den Transfer und die Chance in der Bundesliga spielen zu dürfen. Ich bedanke mich bei Hartberg für das Vertrauen und möchte meine Chance nutzen, in der Bundesliga Fuß zu fassen. Mein Ziel ist es, mit der Mannschaft die Top-6 zu erreichen, damit wir oben dabei sind. Wir werden in den verbleibenden vier Spielen alles dafür geben“, sagte Aydin auf der Vereinsseite über seinen Wechsel nach Hartberg.

In der abgelaufenen Herbstsaison stand er bei Wacker Innsbruck in jedem Spiel für die Tiroler am Feld, erzielte drei Treffer und lieferte vier Vorlagen.

Bild: GEPA