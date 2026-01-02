Transfer-Hammer: Liverpool verpflichtet ÖFB-U17-Vizeweltmeister

Der FK Austria Wien darf sich über einen Millionenverkauf freuen. ÖFB-U17-Vizeweltmeister Ifeanyi Ndukwe wird zum englischen Topklub FC Liverpool wechseln, wie der „Kurier“ und Transferexperte Fabrizio Romano übereinstimmend berichten. Der Transfer soll nach der laufenden Saison im Juli über die Bühne gehen.

Bereits im Sommer 2025 wurde der Innenverteidiger von Inter umworben. Der Verbleib von Ndukwe dürfte sich für die Wiener Austria gelohnt haben: Liverpool soll nun um ein Vielfaches mehr geboten haben. Rund drei Millionen Euro soll der Premier-League-Klub dem Vernehmen nach nach Wien-Favoriten überweisen.

Ndukwe spielte sich bei der U17-WM in Katar im vergangenen November ins internationale Rampenlicht. Der groß gewachsene Defensivmann hatte großen Anteil am sensationellen Einzug Österreichs ins Finale. Der 17-Jährige spielt seit 2016 im Nachwuchs der Veilchen. Auf seinen ersten Einsatz für die Kampfmannschaft muss er allerdings noch warten. In fünf Bundesligaspielen sowie in vier Partien der Conference-League-Qualifikation stand Ndukwe zumindest im Kader.

Artikelbild: GEPA