Transfer-Hammer? Salzburg will Schicker als neuen Sportchef

Der FC Red Bull Salzburg ist aktuell auf der Suche nach einem Nachfolger für Sportchef Rouven Schröder, der den Klub vor knapp zwei Wochen in Richtung Borussia Mönchengladbach verlassen hat.

Nach Sky-Informationen soll es nun ein Treffen mit einem möglichen Kandidaten gegeben haben – einem Mann, der die ADMIRAL Bundesliga bestens kennt: Andreas Schicker.

Der Steirer steht seit Oktober 2024 in der deutschen Bundesliga bei der TSG Hoffenheim unter Vertrag, wo er unter anderem Cheftrainer und Landsmann Christian Ilzer aus Graz nach Deutschland holte. Zwischen 2020 und 2024 war Schicker als Sportdirektor bei Sturm Graz tätig, zuvor arbeitete er dort zwei Jahre als Scout.

Laut Bild-Informationen soll der 39-Jährige der absolute Wunschkandidat von Global Head of Soccer Jürgen Klopp sein.

Meistertitel & Pokalsieg mit Sturm

Mit den Grazern feierte der Ex-Kicker große Erfolge: eine Meisterschaft 2023/24 sowie zwei Pokalsiege (2022/23 und 2023/24). Seine Bundesliga-Erfahrung würde somit perfekt ins Anforderungsprofil der Salzburger passen.

Ob Schicker selbst einen Wechsel zum sportlichen Rivalen seines Ex-Klubs in Betracht zieht, ist derzeit allerdings noch offen.

(Red.) Foto: Imago