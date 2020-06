Transfer-Hammer! Sturm Graz holt Mittelfeldspieler aus England

via

via Sky Sport Austria

Der SK Sturm Graz hat auf dem Transfermarkt zugeschlagen! Die Steirer kündigten via Twitter die Verpflichtung von Jon Gorenc-Stankovic an. Der 24-jährige Mittelfeldspieler, der auch in der Innenverteidigung eingesetzt werden kann, wechselt von Huddersfield Town nach Österreich.

Der Slowene unterschreibt beim SK Sturm einen Vertrag bis 2023. Ausgebildet wurde Gorenc-Stankovic bei Borussia Dortmund in Deutschland, dann wechselte er nach England und spielte mit Huddersfield auch in der Premier League.

(SK Sturm Graz via Twitter)

Beitragsbild: Imago