Transfer-Hammer um ter Stegen?

Die Zukunft vom deutschen Tormann Marc-Andre ter Stegen sorgt weiter für Spannung.

Dem spanischen Nachrichtenportal Sport zufolge soll der abstiegsgefährdete Ligakonkurrent FC Girona aus Katalonien konkretes Interesse an einer Leihe des 33-Jährigen Torwarts vom FC Barcelona haben. Die gewöhnlich gut informierte Zeitung Mundo Deportivo berichtete derweil, dass ter Stegen fest entschlossen sei, in Barcelona zu bleiben und von dort aus weiter um einen Platz im deutschen Aufgebot für die WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko zu kämpfen.

Ter Stegen war im Sommer nach vielen Jahren als Nummer eins der Katalanen abgelöst und Neuzugang Joan García von Trainer Hansi Flick zum neuen Stammkeeper ernannt worden. Der deutsche Nationaltorwart, der im Juli am Rücken operiert worden war, hat in dieser Saison erst ein Pflichtspiel für Barca bestritten – vor knapp zwei Wochen im nationalen Pokal gegen CD Guadalajara (2:0).

Nagelsmann stellt Bedingung