Transfer-News: Manchester United erneut heiß auf BVB-Star

Manchester United ist offenbar an einer Verpflichtung von Erling Haaland interessiert. Das berichtet das englische Magazin The Athletic. Der BVB-Stürmer soll ganz oben auf Uniteds Wunschliste stehen. Die Red Devils waren schon früher am Norweger interessiert, allerdings wechselte der 20-Jährige damals von FC Red Bull Salzburg nach Dortmund. Manchester United hatte sich laut den Angaben geweigert die geforderte Ausstiegsklausel zu zahlen.

United-Coach Ole Gunnar Solskjaer war bereits beim norwegischen Klub Molde FK Trainer von Haaland. Seitdem ist er ein Fan des jungen Stürmers. Berichten von ESPN zufolge sei Solskjaer sehr frustriert über seinen Vorgesetzten Ed Woodward. Dieser hatte es nicht geschafft, auch nur einen von Solskjaers Wunschspielern zu verpflichten. Neben Haaland wollte Solskjaer auch Jadon Sancho und Jude Bellingham verpflichten.

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge gibt es im Sommer 2022 eine Ausstiegsklausel für Haaland. Der BVB-Stürmer soll für 75 Millionen Euro zu haben sein.

Beitragsbild: Getty Images