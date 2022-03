Transfer-Posse beendet: Fountas wechselt in die USA

Taxiarchis Fountas wechselt mit sofortiger Wirkung von Rapid in die Major League Soccer zu DC United. Das gab der österreichische Fußball-Vizemeister am Montag bekannt. Fountas kam im Sommer 2019 ablösefrei vom SKN St. Pölten und erzielte danach für die Hütteldorfer in 91 Pflichtspielen 45 Tore. Der Kontrakt des Griechen wäre im Sommer ausgelaufen, nun dürfte Rapid noch eine sechsstellige Ablösesumme erhalten, wobei über die Details Stillschweigen vereinbart wurde.

Fountas hatte bereits vor Wochen einen ab Sommer gültigen Vorvertrag bei DC United unterzeichnet, danach zog er sich mit eigenwilligen Aktionen den Unmut von Fans und Clubführung zu. Für die Auswärtspartie vor einer Woche gegen Austria Klagenfurt meldete sich der 26-Jährige unter kuriosen Umständen ab, danach flog er mit Erlaubnis von Rapid in die USA, um den Medizincheck bei seinem neuen Verein zu absolvieren.

Geschäftsführer Sport Zoran Barisic wünschte dem scheidenden Angreifer via Rapid-Aussendung alles Gute, meinte aber auch: „Taxi Fountas hat viele Tore für unsere Mannschaft erzielt und damit definitiv seinen Anteil an den zwei Vizemeisterschaften 2020 und 2021. Er hätte der großen Rapid-Familie in bester Erinnerung bleiben können, leider hinterlässt sein Verhalten in den letzten Wochen aber einen sehr schalen Beigeschmack. Wichtig ist, dass wir als SK Rapid trotzdem immer das Heft des Handelns in der Hand hatten und der vorzeitige Wechsel nur unter den Bedingungen, die wir uns als Richtschnur gesetzt hatten, über die Bühne gehen konnte.“

Kritische Anmerkungen zu Fountas gab es auch von Geschäftsführer Wirtschaft Christoph Peschek. „Das Verhalten von Taxi Fountas war zuletzt eines Rapid-Spielers unwürdig. Unser Klub steht für ein faires und respektvolles Miteinander, Sabotageversuche von aufrechten Verträgen werden wir definitiv niemals dulden oder gar akzeptieren, sondern in aller Deutlichkeit intern und öffentlich sowie gegebenenfalls auch rechtlich dagegen vorgehen. Wir pflegen als SK Rapid unsere vertraglichen Verpflichtungen penibel einzuhalten und das erwarte ich mir auch vom jeweiligen Gegenüber.“

