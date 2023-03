Transfer-Stau bei Barca! So planen die Katalanen im Sommer

via

via Sky Sport Austria

Während dem FC Barcelona der La-Liga-Titel nach dem Triumph im Clasico gegen Real Madrid wohl kaum noch zu nehmen ist, laufen im Hintergrund bereits die Transferplanungen für die kommende Saison. Doch was ist für die finanziell angeschlagenen Katalanen überhaupt möglich?

„In diesem Winter durfte der FC Barcelona keine Spieler verpflichten, wir haben es ihnen nicht gestattet“, erklärte La-Liga-Boss Javier Tebas Anfang März bei einer Veranstaltung der Financial Times via Radio Estadio und kündigte an: „Und im kommenden Sommer werden sie auch keine Spieler kaufen können.“