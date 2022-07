Transfer-Überraschung: Dybala bleibt in der Serie A

Angesichts der aufgezählten Interessenten ein durchaus überraschender Wechsel. Dybala soll beim amtierenden Conference-League-Sieger einen Dreijahresvertrag unterschreiben, das Jahressalär soll rund sechs Millionen Euro betragen.

Der Angreifer wird mit dem Klub von Star-Trainer Jose Mourinho in der kommenden Spielzeit allerdings nicht in der Champions League vertreten sein. Die Römer belegten in der abgelaufenen Spielzeit Rang sechs und qualifizierten sich damit nur für die Europa League.

Dybala hatte sich nach Saisonende gegen eine Verlängerung bei Juventus entschieden. Sieben Jahren lang trug er das Trikot der Alten Dame und erzielte für die Turiner 115 Tore in 293 Pflichtspielen.

(skysport.de) / Bild: Imago