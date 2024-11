Transfer-Überraschung? Schalke spricht mit Ex-BVB-Stürmer

Eigentlich wollte Schalke in dieser Saison auf junge Spieler setzen, aber der ausbleibende sportliche Erfolg und die Verletzungsanfälligkeit zweier Angreifer könnte nun zu einem Umdenken führen.

Mit Neuzugang Moussa Sylla (sechs Saisontore in der Liga) und Kapitän Kenan Karaman (fünf Treffer) hat der FC Schalke 04 zwei treffsichere Angreifer in seinen Reihen. Das Problem: Die weiteren Stürmer Emil Hojlund und Bryan Lasme sind verletzungsanfällig und warten noch auf ihr erstes Erfolgserlebnis.

Vor allem auf dem 19-jährigen Hojlund ruhten Hoffnungen, dass er sich bei Schalke zu einem gefährlichen Stoßstürmer entwickeln kann, der Bälle festmacht und verarbeitet. Doch Probleme an der Achillessehne bremsen den Bruder von United-Superstar Rasmus immer wieder aus, bisher kommt er nur auf 114 Minuten im Schalke-Trikot.

Modeste ist eine Option

Daher suchen die Knappen nach sofortigen Verstärkungen für den Angriff. Eine von mehreren Optionen ist dabei Anthony Modeste. Fußballtransfers.com berichtete zuerst vom Interesse. Nach Sky–Informationen kann sich der 36-Jährige, der seit Sommer vereinslos ist, einen Wechsel zu Königsblau sehr gut vorstellen. Modeste war zuletzt in Ägypten unter Ex-ÖFB-Teamchef Marcel Koller für Al-Ahly aktiv und erzielte dort in allen Wettbewerben fünf Tore in 29 Partien. Wie fit der Routinier ist, ist nicht bekannt.

Unklar ist auch, ob und inwiefern eine Verpflichtung eines neuen Stürmers Auswirkungen auf Toptalent Zaid Amoussou-Tchibara hat, der aktuell in der U19-Bundesliga in zehn Partien 13 Mal für Schalke getroffen hat, und laut Trainer Kees van Wonderen demnächst auch bei den Profis mittrainieren sollte.

(sport.sky.de/red.) / Artikelbild: Imago