Transfer-Überraschung um Ex-BVB-Star Brandt

Der ehemalige BVB-Star Julian Brandt hat einen neuen Klub gefunden. Etwas überraschend zieht es den Deutschen in die Niederlande.

Ajax präsentierte den ehemaligen deutschen Nationalspieler am Freitagabend offiziell als Neuzugang. Brandt unterschrieb einen Vertrag bis 2029 und kommt ablösefrei. Jordi Cruyff, technischer Direktor bei den Niederländern freut sich auf den Neuzugang:

„Julian hat sich für Ajax entschieden, und darüber freuen wir uns riesig. Wir standen seit mehreren Monaten in Verhandlungen, und er hatte auch die Möglichkeit, bei anderen Vereinen zu unterschreiben“, so der Sohn der verstorbenen Ajax-Legende Johan Cruyff.

Und weiter: „Mit Julian holen wir einen internationalen Spitzenspieler mit viel Erfahrung und einer fantastischen Einstellung zu uns. Ich bin überzeugt, dass er unseren Kader um echte Qualität bereichern wird.“