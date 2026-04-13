Transfer verweigert? Kjaergaard am Salzburger Abstellgleis

Maurits Kjaergaard kämpft sich nach schwierigen Monaten zurück. Der 22-jährige Däne stand zwischenzeitlich gar nicht im Salzburger Kader – offiziell wurde dies mit unzureichenden Trainingsleistungen begründet.

Cheftrainer Daniel Beichler sieht zuletzt jedoch eine klare Entwicklung: „Er hat sich in den letzten Wochen aus meiner persönlichen Sicht extrem gesteigert. Im Training hat er brutal Gas gegeben“, lobte der Coach nach dem Spiel gegen den LASK.

Für Brisanz sorgt nun jedoch ein Bericht der „Salzburger Nachrichten„. Demnach soll Kjaergaard im Winter einen Wechsel zu RB Leipzig abgelehnt haben, was intern nicht überall gut angekommen sein dürfte.

Lange galt der Mittelfeldspieler als nächster großer Millionen-Abgang aus Salzburg. Nach mehreren Verletzungspausen arbeitet er nun daran, wieder an alte Leistungen anzuknüpfen – und setzte zuletzt mit einem späten Treffer gegen den LASK ein sportliches Ausrufezeichen.

Tor – 2:2 Maurits Kjaergaard (90+1.) | RBS-ASK

Bild: GEPA