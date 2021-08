Transfer-Wahnsinn auf der Insel: Klopp & Reds gehen Sonderweg

Zwar gehört Liverpool auch vermögenden Besitzern aus den USA, doch bei denen scheint das Geld nicht so locker zu sitzen wie bei Chelsea-Boss Roman Abramovich, den Investoren von Manchester City aus Abu Dhabi oder den Glazers bei Manchester United.

“Bei ihnen gibt es offentsichtlich keine Grenzen, aber wir haben Grenzen und wir waren in den vergangenen zwei Jahren ziemlich erfolgreich. Das sollten wir nochmal versuchen und nicht die Ausrede nutzen, dass wir diesen oder jenen Spieler nicht verpflichtet haben, wenn wir ein Spiel verlieren. Das wird nicht der Fall sein”, sagt Klopp.

Der Konter der Konkurrenz lies nicht lange auf sich warten. Pep Guardiola verteidigte die hohen Ausgaben von Manchester City. “Was ist daran das Problem? Wir haben Grenzen durch Financial Faiplay und wenn sie nicht übereinstimmen, können sie vor Gericht gehen und ihr Statment dazu abgeben”, meinte Guardiola auf einer Pressekonferenz.

Liverpool nutzt das Geld lieber, um Leistungsträger langfristig an den Klub zu binden. Mit Georginio Wijnaldum haben die Reds zwar einen Schlüsselspieler in diesem Sommer ablösefrei an Paris Saint-Germain verloren, doch bei Alisson (bis 2027), van Dijk (bis 2025), Fabinho (bis 2026), Alexander-Arnold (bis 2025) und Robertson (bis 2026) konnten die Verträge vorzeitig verlängert werden.

Bindet Liverpool weitere Top-Stars?

Hinter den Kulissen dürften die Reds weiter fieberhaft daran arbeiten, Verträge zu verlängern. Die Arbeitspapiere von Jordan Henderson, Roberto Firmino, Mohamed Salah, Sadio Mane und Naby Keita laufen 2023 aus. Sollten sich die genannten Stars gegen einen Verbleib entscheiden, ließe sich nur noch im kommenden Sommer Geld mit einem Verkauf verdienen, andernfalls droht im Sommer 2023 ein ablösefreier Abgang.

Und auch jetzt könnte Liverpool noch Verstärkungen gebrauchen – vor allem im Mittelfeld, um den Abgang von Wijnaldum zu kompensieren. Doch bislang hat sich nicht viel getan. Guardiola verwundert die Sparpolitik des Konkurrenten.