Transfercoup? Europameister vor Wechsel zu Braunöder-Klub

Serie-A-Klub Como 1907 steht offenbar vor einer prominenten Neuverpflichtung. Der spanische Europameister und zweifache Champions-League-Gewinner Alvaro Morata könnte sich laut Transferexperte Gianluca Di Marzio bald dem Team von ÖFB-Legionär Matthias Braunöder anschließen.

Demnach stehen die Italiener kurz vor einer Einigung mit dem Angreifer, der im vergangenen halben Jahr von der AC Milan zu Galatasaray Istanbul ausgeliehen war. Vertraglich wäre Morata per Leihe eigentlich noch bis Sommer 2026 an die Türken gebunden. Galatasaray will sich aber vorzeitig vom 32-Jährigen trennen und die mögliche Kaufoption nicht ziehen.

Da sich auch Stammklub AC Milan von Morata trennen will, könnte der Angreifer unter Trainer Cesc Fabregas ein neues Kapitel aufschlagen. Der Aufsteiger der vergangenen Saison erreichte auf Anhieb einen starken zehnten Platz in der Serie A.

Braunöder bei Como außen vor

Der Ex-Austrianer Braunöder spielte dabei nur eine Nebenrolle und kam in der abgelaufenen Spielzeit auf gerade einmal neun Einsätze.

Seit November letzten Jahres hat der Mittelfeldspieler 13 Minuten für Como gespielt.

