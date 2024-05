LASK verpflichtet Jerome Boateng

Überraschender Neuzugang beim LASK: Die Linzer haben am Freitag zu Mittag den deutschen Ex-Nationalspieler Jerome Boateng präsentiert.

Der 35-jährige Innenverteidiger unterschrieb beim Dritten der abgelaufenen ADMIRAL Bundesliga-Saison einen Vertrag bis Sommer 2026. Der langjährige Bayern-München-Spieler und Weltmeister von 2014 war zuletzt beim italienischen Serie-A-Absteiger Salernitana tätig.

Von 2011 an lief der davor für Manchester City spielende Boateng zehn Jahre für Bayern München auf und feierte als Mitspieler von David Alaba zahlreiche Erfolge. 2021 wechselte er für zwei Saisonen zu Olympique Lyon, eher er im Februar in Salerno anheuerte. Für das deutsche Nationalteam bestritt der 1,92-m-Mann 76 Spiele, das letzte im Herbst 2018.

Eindrucksvolle Titelsammlung von Boateng

Gleich zweimal fuhr Boateng mit den Bayern den Titel in der UEFA Champions League ein, hinzu kamen zwei Klub-WM-Triumphe, zwei UEFA Supercupsiege, neun Deutsche Meisterschaften, fünf Pokalsiege sowie mit Manchester City der Gewinn des FA-Cups.

2016 wurde der Abwehrspieler zu Deutschlands Fußballer des Jahres gewählt, zwei Jahre zuvor stand Boateng beim Gewinn der Weltmeisterschaft in Brasilien in sämtlichen sieben Spielen in der Startformation. Insgesamt streifte der 1,92 m große Ausnahme-Verteidiger 76-mal das deutsche Teamtrikot über.

Boateng: „Bin voller Tatendrang“

„Die Verantwortlichen haben sich enorm um mich bemüht und mir in den gemeinsamen Gesprächen von Beginn an vermittelt, mich auf dem eingeschlagenen Weg unbedingt dabei haben zu wollen“, sagte Boateng und ergänzte. „Ich hatte zahlreiche Angebote vorliegen, habe mich aber bewusst für den LASK entschieden, weil mich der sportliche Weg, die Idee und die Visionen des Vereins vollauf überzeugt haben. Das hat für mich einen deutlich höheren Stellenwert als der finanzielle Faktor.“

Die LASK-Verantwortlichen zeigten sich begeistert. „Es ist ein absoluter Wahnsinn und unfassbar, dass wir mit Jerome Boateng einen international derart begehrten Ausnahmespieler und Vorzeigeathleten zum LASK holen konnten. Er ist uns finanziell massiv entgegengekommen, andernfalls wäre seine Verpflichtung nicht möglich gewesen. Das zeigt seinen außergewöhnlichen Charakter und dafür möchten wir uns bei ihm und seinem Management recht herzlich bedanken“, sagte LASK-Präsident Siegmund Gruber.

Sport-Geschäftsführer Sport Radovan Vujanovic war „froh und stolz“ über die Verpflichtung von Boateng. „Es ist für uns eine große Auszeichnung, dass sich ein Spieler seiner Klasse für uns entschieden hat und zeigt, welche Entwicklung wir als Verein in den vergangenen Jahren genommen haben. Mit seiner fußballerischen Klasse und seiner beispiellosen Erfahrung ist er nicht nur ein enormer Gewinn für uns, sondern auch für den gesamten österreichischen Fußball.“

Deutsche Medien: Prozess gegen Boateng im Juni

Vor seinem ersten Pflichtspiel für die Linzer steht Boateng noch ein Gerichtstermin bevor. Der 35-Jährige wurde im vergangenen September wegen Körperverletzung und Beleidigung einer früheren Lebensgefährtin zu einer Geldstrafe von 1,2 Millionen Euro verurteilt. Das Urteil wurde wegen Verfahrensfehlern aufgehoben. Laut deutschen Medien soll der neue Prozess am 14. Juni beginnen. Ein Urteil könnte demnach am 19. Juli fallen, bis zur Urteilsverkündung gilt die Unschuldsvermutung.

Außerdem sah sich Boateng nach dem Suizid seiner Ex-Freundin Kasia Lenhardt Gewaltvorwürfen ausgesetzt. Diese wurden vom deutschen Nachrichtenmagazin „Der Spiegel“ in einer mehrteiligen Podcast-Serie aufgearbeitet.

Anmerkung der Redaktion in eigener Sache: Wir entschuldigen uns ausdrücklich für die ursprüngliche Formulierung dieser Transfermeldung, die uns sportlich gesehen überrascht hat. In keiner Weise wollten wir die Geschehnisse um Jerome Boeateng abseits des Sports in den vergangenen Jahren relativieren oder abmildern.

(APA)/Bild: LASK