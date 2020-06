via

Das Transferfenster in Italien wird nach den Angaben des nationalen Fußball-Verbandes vom 1. September bis 5. Oktober und damit zwei Monate später als ursprünglich geplant geöffnet. Die wegen der Coronavirus-Pandemie unterbrochene Serie-A-Saison soll am 20. Juni fortgesetzt und am 2. August beendet werden.

