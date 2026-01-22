Transferhammer offiziell! Dzeko wechselt zu Schalke 04

Edin Dzeko wechselt von der AC Florenz zum FC Schalke 04. Das haben die Knappen am Donnerstag offiziell bestätigt.

Sky berichtete bereits exklusiv, dass sich Schalke und Florenz über einen Transfer von Dzeko geeinigt haben. Nun ist der Deal fix. Der Starstürmer unterschreibt beim Tabellenführer der 2. Bundesliga bis zum Saisonende. Die Königsblauen zahlen für einen Transfer keine direkte Ablöse, sondern lediglich Boni.

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann hier aktiviert werden: Externe Inhalte aktivieren

Die Vorstellungs-PK soll im Laufe des Nachmittages stattfinden. Bei S04 wird Dzeko die Rückennummer 10 tragen. Florenz wollte den Angreifer unbedingt von der Payroll haben. Beim Serie-A-Klub kassierte der 39-Jährige weit über zwei Millionen Euro im Jahr.

„Edin hat uns nach der ersten Kontaktaufnahme sehr schnell und klar kommuniziert, dass er richtig Lust auf Schalke hat. Mit ihm verpflichten wir einen Angreifer, der in seiner Karriere auf dem höchsten Niveau gespielt hat. Neben der Erfahrung als Führungsspieler wird unsere Mannschaft von Edins Qualitäten als Zielspieler und Torjäger profitieren“, sagt Youri Mulder, Direktor Profifußball zum Coup.