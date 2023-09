Transferhammer! Premier-League-Klub verpflichtet Klagenfurts Irving

Spektakulärer Transfer am „Deadline Day“ in der ADMIRAL Bundesliga: Andy Irving wechselt von Austria Klagenfurt zu West Ham United in die Premier League.



Der Wechsel des 23-Jährigen wurde von den beiden Vereinen noch nicht offiziell bekannt gegeben. West Ham United hat Irving aber bereits registriert.

Der Schotte soll laut „Krone“-Informationen von den „Hammers“ direkt wieder an die Kärntner zurückverliehen werden und somit auch in dieser Saison das Klagenfurt-Trikot tragen. Ein doppelter Gewinn für die Austria, die einen Millionenbetrag für Irving erhält und eine weitere Saison auf die Qualitäten des Mittelfeldspielers bauen darf.

1632 170 Andy Irving Position Mittelfeld Verein SK Austria Klagenfurt

Starker Saisonstart von Irving

Irvings Marktwert liegt laut „transfermarkt.at“ bei 800.000 Euro. Der Schotte kam im Sommer 2022 ablösefrei von Türkgücü München nach Klagenfurt und etablierte sich auf Anhieb als Stammspieler.

In der laufenden Saison sammelte der 23-Jährige in fünf Ligaspielen fünf Scorerpunkte (drei Tore, zwei Assists).

Bild: GEPA