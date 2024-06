Transferkracher! Rapid verkauft Mayulu nach England

Transferkracher in Wien Hütteldorf: Stürmer Fally Mayulu wird den SK Rapid nach nur einer Saison wieder verlassen. Das Ziel ist England, die Grün-Weißen kassieren eine Millionensumme.

Nach exklusiven Sky-Informationen ist der Deal bereits durch. Mayulu wechselt in die zweitklassige englische Championship zu Bristol City. Rapid wird bei dem Deal ein großes finanzielles Plus machen. Für den 21-jährigen Franzosen kassiert Rapid zwischen 3,5 und 4 Millionen Euro. Erst im Sommer 2023 kam der Offensivspieler vom damaligen Aufsteiger Blau-Weiß Linz ablösefrei nach Wien.

Mayulu bei Rapid nie Stammspieler

Der Stürmer konnte sich bei Rapid nie richtig gegen Kapitän Guido Burgstaller durchsetzen. In 35 Pflichtspielen für Grün-Weiß kam der Franzose meistens in der Joker-Rolle zum Zug. Dennoch erzielte Mayulu in dieser Zeit bewerbsübergreifend elf Treffer und bereitete drei weitere vor.

Erst Mitte Mai bestätigte der 21-Jährige selbst, dass er beim SK Rapid bleiben würde. Im Interview nach dem Bundesliga-Spiel gegen Austria Klagenfurt sagte Mayulu noch, er spiele kommende Spielzeit weiterhin in Hütteldorf.

Mayulu: „Nächste Saison Spieler beim SK Rapid“

Haaland-Cousin als Ersatz?

Aber auch an einem Ersatz soll der SK Rapid bereits dran sein. Jonatan Braut Brunes soll im Fokus von Rapid-Sportdirektor Markus Katzer stehen. Der Cousin von Manchester City– und Ex-Salzburg-Stürmer Erling Haaland spielt aktuell in Belgien und könnte die Hütteldorfer in diesem Sommer noch verstärken.

Der 23-Jährige steht aktuell beim belgischen Erstligisten OH Leuven unter Vertrag. Brunes besitzt noch einen Vertrag bis 2026 und hat einen Marktwert von etwa 900.000 Euro (laut transfermarkt.at).

(Red.) / Bild: Imago