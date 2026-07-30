Transferpoker um Liverpool-Mittelfeldmann: Inter legt nach

Inter Mailand gibt im Werben um Curtis Jones offenbar nicht auf. Wie die italienische Gazzetta dello Sport berichtet, wollen die Nerazzurri einen neuen Versuch unternehmen, den Mittelfeldspieler vom FC Liverpool zu verpflichten.

Der 25-Jährige steht bei Inter-Coach Cristian Chivu weit oben auf der Wunschliste. Jones soll das zentrale Mittelfeld der Mailänder verstärken und mehr Dynamik sowie Kreativität ins Spiel bringen.

Bereits vor einigen Monaten hatte Inter Mailand ein Angebot in Höhe von 25 Millionen Euro abgegeben. Liverpool lehnte die Offerte jedoch ab. Nach aktuellem Stand hoffen die Reds dem Vernehmen nach auf eine deutlich höhere Ablösesumme von bis zu 47 Millionen Euro.

Auch PL-Club interessiert

Zuletzt wurde Jones auch mit Nottingham Forest in Verbindung gebracht. Berichten zufolge sollen sich die Klubs sogar angenähert haben. Ein konkreter Abschluss kam bislang jedoch nicht zustande.

Damit bleibt Inter weiter im Rennen um den englischen Nationalspieler. Ob die Italiener ihre Offerte nachbessern, dürfte in den kommenden Wochen eine zentrale Rolle spielen.