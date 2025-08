Transferpoker um Sesko: Entscheidung soll wohl gefallen sein

Benjamin Sesko von RB Leipzig wird mit hoher Wahrscheinlichkeit nächste Saison in der Premier League spielen.

Die Frage ist nur für welchen Verein. Newcastle United hat das bessere Angebot auf dem Tisch, aber Manchester United nähert sich an und ist hoffnungsfroh.

90 Millionen Euro bietet Newcastle United für Benjamin Sesko von RB Leipzig. 80 Millionen Euro als Sockelablöse und zehn Millionen Euro an Boni. Der Slowene könnte bei den Magpies Alexander Isak ersetzen, der unbedingt zum FC Liverpool wechseln will.

Doch auch Manchester United ist noch voll im Rennen um den bulligen Angreifer und hat eine Offerte von 75 Millionen fix plus zehn Millionen an Boni übermittelt. Allerdings sind die Red Devils in Gesprächen mit Leipzig mit der Sockelablöse näher an die von Newcastle gebotenen 80 Millionen Euro herangerückt.

United nähert sich an

Über die Struktur des Angebots wird nach Informationen von Sky Sport weiterhin gesprochen. Leipzig hat das aktuelle Angebot aus Manchester noch nicht akzeptiert – es müsste weiter verbessert werden. Die Offerte aus Newcastle erfüllt dagegen die RB-Anforderungen. Die Frage bleibt: Was will Sesko? In Manchester wächst aktuell das Gefühl, dass der Knipser ein Red Devil werden will…

(skysport.de) Foto: Imago