„Traue ihm noch vieles zu“ – GAK-Torwarttrainer Queder zur WM-Einberufung von Wiegele

Kaum hat man beim GAK 1902 den Klassenerhalt geschafft und gefeiert, bringt einige Tage später eine weitere Nachricht den Torwarttrainer der Rotjacken, Thomas Queder, zum Schmunzeln. Sein ehemaliger Schützling, Florian Wiegele, steht im österreichischen WM-Kader und fliegt mit den besten Kickern des Landes zur WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko.

Was Wiegele als Torhüter auszeichnet, wie sich dessen WM-Einberufung für Thomas Queder angefühlt hat und was das für den GAK 1902 bedeutet, erzählt uns der GAK-Tormanntrainer im exklusiven Sky-Interview.

Sky: Zwei Tage nach dem Erreichen des Klassenerhalts mit dem GAK, wird Ex-GAK-Keeper Florian Wiegele für den WM-Kader nominiert. Wie war die Reaktion darauf, als Sie das erfahren haben?

Thomas Queder: Ich habe mich persönlich sehr für ihn gefreut und ihm dazu gratuliert. Man hat natürlich seinen weiteren Weg mit Spannung verfolgt und bereits mit Freude die erste Einberufung und sein Debüt beobachtet.

Sky: Vor 12 Monaten war er noch in Weinzödl und folgte ihren Anweisungen beim Tormanntraining. Jetzt fliegt er ein Jahr später zur WM. Surreal oder war es erwartbar?

Thomas Queder: Auf den ersten Blick wirkt es natürlich surreal. Aber es zeigt wieder, wie schnell es im Fußball gehen kann. Flo hat großes Potenzial, gute Entscheidungen getroffen, Geduld gezeigt und seine Chancen genützt, wenn er sie bekommen hat.

Sky: Es gab sicher eine Glückwunschnachricht von Ihnen an ihn. Hat er mit der Nominierung gerechnet und wie zufrieden ist er?

Thomas Queder: Nach Bekanntgabe des WM-Kaders habe ich ihm natürlich gratuliert. Er war sichtlich erfreut über die Nominierung und hat es natürlich nicht vermissen lassen im gleichen Atemzug auch, uns zum Klassenerhalt zu gratulieren.

Sky: Was macht Florian Wiegele aus, als Torhüter von seinen Fähigkeiten her, aber auch von der Arbeitsmoral?

Thomas Queder: Als Torhüter bringt er ein Gesamtpaket mit, welches in Österreich einzigartig ist. Seine Körpergröße im Zusammenspiel mit einer hervorragenden Dynamik, durch welche er immer wieder großartige Save‘s zeigt, zeichnet ihn absolut aus. Dazu kommt sein Mut offensiv den Strafraum sowie den Raum hinter der Abwehr zu verteidigen.

Er bringt ein ausgeprägtes Spielverständis mit, wodurch er Situation oft früh erkennt und er erfüllt auch die fußballerischen Komponenten. In seiner Arbeitsweise habe ich ihn als höchst professionellen & akribischen Arbeiter kennengelernt. Er war immer bereit Details anzunehmen, war extrem lern-& anpassungsfähig und brachte auch von sich aus immer wieder Punkte mit in unsere gemeinsame Arbeit.

Sky: Inwiefern profitiert der GAK durch die Nominierung von ihm für den WM-Kader?

Thomas Queder: Es ist für jeden Klub ein Privileg, wenn aktuelle oder ehemalige Spieler den Sprung in höhere Ligen oder Nationalteams schaffen. Aktuell freuen wir uns auch über die Einberufungen von Italiano und Olesen sowie die Einberufung von Kirchmayr in das U21-Team. Es zeigt, dass unser Klub eine gute Plattform für Entwicklung und ein Sprungbrett sein kann.

Sky: Was würden Sie ihm von der Karriere her noch zutrauen? Eventuell einen Wechsel in eine Top 5 Liga und Nummer 1 im Nationalteam?

Thomas Queder: Er hat jetzt in diversen Formaten (Liga, Europa League, Nationalteam) gezeigt, dass er mithalten kann. Daher traue ich ihm noch vieles zu. Wichtig wird sein, dass er verletzungsfrei bleibt und weiterhin regelmäßig Spiele absolviert. Dann ist vieles möglich.

Sky: Wann erwarten Sie, dass einer ihrer aktuellen oder Ex-Schützlinge ins Nationalteam kommt?

Thomas Queder: Der Klub und ich freuen uns immer wieder, wenn es uns gelingt Spieler zu unterstützen, um sich ins Rampenlicht zu spielen. Wir werden unseren eingeschlagen Weg weitergehen und ich bin mir sicher, dass es uns gelingen wird, den einen oder anderen Spieler aus unserem Dunstkreis, wieder für größere Aufgaben vorzubereiten.

Beitragsbild: GEPA