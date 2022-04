Trauer bei Ronaldo: Liverpool-Fans planen Aktion für CR7

Die Fans des FC Liverpool planen wohl während des Spiels gegen Manchester United mit einer Aktion ihr Beileid für den tragischen Verlust in Ronaldos Familie zu bekunden.

Am heutigen Dienstagabend um 21 Uhr treffen der FC Liverpool und Manchester United aufeinander (ab 20:30 Uhr live und exklusiv auf Sky Sport 2). Doch bei all der sportlichen Rivalität, wollen die Fans der Reds ihre Anteilnahme für Uniteds Superstar Cristiano Ronaldo bekunden, der nicht auf dem Platz stehen wird.

Auf Twitter kursieren zahlreiche Anliegen von Liverpool-Fans, in der siebten Minute des Spiels applaudieren zu wollen. Ronaldos Markenzeichen ist seine Rückennummer sieben, die er auch als Marke „CR7“ in der Fußball-Welt etablierte.

United ohne Ronaldo in Liverpool

Der Portugiese und seine Lebensgefährtin Georgina Rodriguez gaben gestern den Tod ihres ungeborenen Sohnes bekannt.

„Die Familie ist wichtiger als alles andere und Ronaldo unterstützt seine Lieben in dieser schweren Zeit“, schrieb United in einem Statement: „Daher können wir bestätigen, dass er am Dienstagabend im Spiel gegen Liverpool in Anfield nicht dabei sein wird, und wir unterstreichen die Bitte der Familie um Privatsphäre.“

(skysport.de)/Bild: Imago