Trauer in Barcelona: Fan mit Mitgliedsnummer 1 verstorben

Der FC Barcelona trauert um seinen Anhänger der ersten Stunde. Der Edel-Fan mit der Mitgliedsnummer 1 ist verstorben.

„Wir bedauern, den Tod von Manuel Manos Gonzalbo, Inhaber der Mitgliedsnummer 1 des FC Barcelona, im Alter von 101 Jahren bekannt geben zu müssen. Er war seit dem 5. September 1932 Mitglied des Vereins. Unser aufrichtiges Beileid an seine Familie und Freunde. Möge er in Frieden ruhen“, twittert Barca am frühen Dienstagmittag.