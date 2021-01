Traum-Comeback! Eintracht jubelt dank Jovic gegen Schalke

via

Rückkehrer Jovic hat bei der vom Vorarlberger Adi Hütter trainierten Frankfurter Eintracht einen märchenhaften Einstand gefeiert. Der 23-jährige Serbe traf beim 3:1 (1:1) gegen Schalke gleich zweimal – erst in der 72. Minute, nur zehn Minuten nach seiner Einwechslung, dann in der Nachspielzeit. Jovic war erst am Donnerstag von Real Madrid ausgeliehen worden, wohin ihn die Eintracht 2019 für rund 60 Millionen Euro verkauft hatte.

Zuvor brachte Andre Silva (28.) die Hausherren in Führung, die Matthew Hoppe (29.) umgehend ausglich. Die Frankfurter steuern mit dem vierten Sieg hintereinander auf Europacup-Kurs. ÖFB-Teamverteidiger Martin Hinteregger traf in der 24. Minute mit einem Kopfball nur die Stange und wurde in der 52. Minute ausgetauscht.

Die Hoffnungen der Königsblauen (ohne den verletzten Alessandro Schöpf) auf einen dauerhaften Aufschwung sind dagegen wieder verblasst. Nach dem ersten Sieg gegen die TSG Hoffenheim (4:0) und dem Ende der Negativserie von 30 Bundesligapartien ohne vollen Erfolg gingen die Schalker wieder als Verlierer und Tabellenletzter vom Platz.

