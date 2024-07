Traum erfüllt sich nicht: Murray sagt für Wimbledon-Einzel ab

Andy Murrays Traum hat sich nicht erfüllt: Der zweimalige Turniersieger aus Schottland hat seine Teilnahme am Einzel-Wettbewerb des Rasenklassikers von Wimbledon in letzter Minute absagen müssen.

Die Nachwirkungen seiner OP am Rücken lassen einen Start des 37-Jährigen nicht zu. Im Doppel will Murray aber an der Seite seines Bruders Jamie aufschlagen.

In einem Statement seines Managements sprach der zweimalige Olympiasieger und Publikumsliebling von einer „sehr schwierigen Entscheidung“, nicht zum Erstrundenduell gegen den Tschechen Tomas Machac anzutreten. Zuletzt hatte er seine große Sehnsucht nach einem letzten Auftritt bei dem Rasen-Event vor seinem Karriereende zum Ausdruck gebracht. „Es ist kompliziert und wird dadurch noch komplizierter, dass ich noch einmal in Wimbledon spielen möchte“, sagte Murray.

Aber er hatte auch eingeräumt, „noch nicht wieder 100 Prozent Gefühl und Empfindung in meinem Bein“ zu haben. Bei Murray war vergangenen Samstag eine Zyste entfernt worden. Nun wird er sich im Doppel gebührend von seinen Fans in Wimbledon verabschieden.

(SID) / Bild: Imago