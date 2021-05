Traumfinale perfekt: Djokovic folgt Nadal ins Rom-Endspiel

Das Traumfinale beim ATP Masters in Rom ist perfekt: Rekordsieger Rafael Nadal (Spanien/Nr. 2) trifft im Endspiel am Sonntag auf den Weltranglistenersten Novak Djokovic. Der Sandplatz-König Nadal gewann im Halbfinale gegen den US-Amerikaner Reilly Opelka 6:4, 6:4 und greift bei seiner zwölften Endspiel-Teilnahme nach Triumph Nummer zehn.

Das Finale gibt es am Sonntag ab 17 Uhr live auf Sky Sport 2 – mit dem Sky X Traumpass kannst du das Spiel bereits ab 12 Euro pro Monat live streamen.

“Ich habe heute getan, was ich tun musste, es war kein leichtes oder schönes Match”, sagte Nadal nach dem 500. Sandplatz-Match seiner Karriere, das ihn in sein 52. Masters-Endspiel führte.

Am Abend folgte nach seiner beschwerlichen Doppelschicht der Titelverteidiger aus Serbien mit einem 6:3, 6:7 (5:7), 6:2 gegen den Lokalmatador Lorenzo Sonego. Am Sonntag steht somit das 57. Duell der beiden Ausnahmespieler an, im Tennis-Klassiker hat Djokovic mit 29 Siegen knapp die Nase vorn.

Djokovic hatte sich erst am Mittag in einem spektakulären Viertelfinal-Duell gegen Stefanos Tsitsipas durchgesetzt. Der 33-Jährige musste in der Fortsetzung der am Freitag wegen Regens abgebrochenen Partie allerdings hart kämpfen, ehe sein 4:6, 7:5, 7:5-Erfolg nach 3:18 Stunden Spielzeit endlich feststand.

In den Sätzen zwei und drei lief Djokovic gegen Monte-Carlo-Sieger Tsitsipas jeweils einem Break hinterher, schaffte aber noch die Wende. Sonego hatte sich gegen den stärker eingeschätzten Russen Andrej Rublew mit 3:6, 6:4, 6:3 durchgesetzt.

Nadal hatte sich am Freitag mit seinem Sieg im Viertelfinale gegen Alexander Zverev erfolgreich revanchiert. Der Hamburger hatte den Grand-Slam-Rekordchampion aus Mallorca in der Vorwoche in Madrid auf dem Weg zu seinem vierten Masterstitel im Viertelfinale ausgeschaltet.

ROM (ATP-Masters-1000, 2,083 Mio Euro, Sand) – Halbfinale: Novak Djokovic (SRB-1) – Lorenzo Sonego (ITA) 6:3,6:7(5),6:2

Das ATP-Turnier von Lyon mit Dominic Thiem ab Montag live & exklusiv bei Sky

Im Vorfeld der French Open reist Dominic Thiem nach Lyon, um sich beim ATP-250 Turnier auf den Sandplatz-Klassiker vorzubereiten. Österreichs Nummer 1 hat gute Erinnerungen an das Turnier in Lyon. Thiem feierte 2018 den Turnier-Sieg und zog anschließend zum ersten Mal in seiner Karriere in das Finale der French Open ein. Sky überträgt ab Montag täglich live und exklusiv.

Mit dem Sky X Traumpass kannst du das Turnier bereits ab 12 Euro pro Monat live streamen!

(SID) / Bild: Imago