Traumlos für LASK, starke Gegner für Sturm: Das sind die Gruppen der Europa League

Der LASK hat in der Europa League das große Los gezogen. Die Linzer treffen in der Gruppenphase des zweithöchsten europäischen Fußball-Bewerbs auf den englischen Spitzenclub Liverpool, außerdem warten Royale Union Saint-Gilloise aus Belgien und Toulouse. Vizemeister Sturm Graz bekommt es in einer starken Gruppe mit Atalanta Bergamo, Sporting Lissabon und dem polnischen Meister Rakow Czestochowa zu tun. Das ergab die Auslosung am Freitag in Monaco.

Das erste Gruppenspiel findet am 21. September statt, die sechste Partie steigt am 14. Dezember. Der Gruppensieger steigt direkt ins Achtelfinale auf, der Gruppenzweite muss in einer Zwischenrunde gegen den Dritten einer Champions-League-Gruppe antreten. Der Gruppendritte wechselt in die Conference-League-Zwischenrunde und trifft dort auf einen Gruppenzweiten der Conference League.

Das Startgeld in Höhe von 3,63 Mio. Euro haben die beiden rot-weiß-roten Vertreter schon sicher. Für Siege in der Gruppenphase gibt es zusätzlich 630.000 Euro, ein Unentschieden ist 210.000 Euro wert. Weitere UEFA-Prämien in Millionenhöhe aufgrund des Club-Koeffizienten sowie auf Basis des Fernsehmarktes sind ebenfalls garantiert. Das Finale der Europa League findet am 22. Mai 2024 in der Dublin Arena statt.

Die Gruppen im Überblick

Gruppe A

West Ham United

Olympiakos Piräus

SC Freiburg

Backa Topola

Gruppe B

Ajax Amsterdam

Olympique Marseille

Brighton and Hove Albion

AEK Athen

Gruppe C

Glasgow Rangers

Real Betis Sevilla

Sparta Prag

Aris Limassol

Gruppe D

Atalanta Bergamo

Sporting Lissabon

Sturm Graz (AUT)

Rakow Czestochowa

Gruppe E

Liverpool

LASK (AUT)

Union Saint-Gilloise

Toulouse

Gruppe F

Villarreal CF

Stade Rennes

Maccabi Haifa

Panathinaikos Athen

Gruppe G

AS Roma

Slavia Prag

Sheriff Tiraspol

Servette FC

Gruppe H

Bayer Leverkusen

Qarabag Agdam

Molde FK

BK Häcken

(APA) / Bild: GEPA