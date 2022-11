Traumreise der Eintracht geht weiter – Rode: „Unglaublich“

via

via Sky Sport Austria

Eintracht Frankfurt zieht bei der Königsklassen-Premiere ins Achtelfinale ein. Die Freude nach dem 2:1 bei Sporting Lissabon war grenzenlos.

Die Traumreise der „Euro-Adler“ geht dank einer beeindruckenden Energieleistung und großer Moral im Achtelfinale der Champions League weiter. „Unglaublich, ein geiles Gefühl. Die Europa-Reise geht weiter„, sagte der überragende Sebastian Rode im Sky-Interview.

Der Einzug in die nächste Runde beschert dem Klub einen warmen Geldregen in Höhe von 9,6 Millionen Euro, die Blicke dürften sich nun gespannt auf die Auslosung am 7. November richten.