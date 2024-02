Traumstart in Frankreich: Bamba auf den Spuren von Balotelli

Mohamed Bamba ist bei seinem neuen Klub FC Lorient ein traumhafter Start gelungen. Der ehemalige Torjäger des Wolfsberger AC hält nach vier Spielen bereits bei fünf Treffern.

Nach seinem Wintertransfer vom WAC in die Ligue 1 zum abstiegsbedrohten FC Lorient feierte der 22-Jährige am 28. Jänner gegen Le Havre sein Debüt. Der Ivorer kam von der Bank und erzielte nach 23 Minuten beim 3:3 sein Premierentor.

Eine Woche später stand Bamba gegen den FC Metz in der Startelf. Im Duell gegen den direkten Konkurrenten um den Klassenerhalt feierte Lorient den ersten Sieg in der Liga seit dem 22. Oktober 2023. Im dritten Spiel siegte Lorient gegen Stade Reims mit 2:0. Bamba traf zur Führung. Am gestrigen Sonntag glänzte der Stürmer mit einem Doppelpack gegen Racing Straßburg. Der 3:1-Sieg war der dritte volle Erfolg in Serie.

Mit seinem beeindruckenden Start gelang Bamba Historisches. Laut transfermarkt.at ist der 22-Jährige der erste Spieler seit Mario Balotelli im Jahr 2016 (für LOSC Lille), der fünf Tore in seinen ersten vier Spielen in der französischen Liga erzielen konnte. Außerdem ist Bamba der erste Profi seit dem Israeli Giora Spiegel im Jahr 1973 (für RC Straßburg), der in seinen ersten vier Einsätzen in der Ligue 1 traf.

Bild: Imago