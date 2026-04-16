Traumtor ebnet historischen Aufstieg! Freiburg & Lienhart im EL-Halbfinale

ÖFB-Teamspieler Philipp Lienhart steht mit dem SC Freiburg zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte im Halbfinale der Europa League.

Nach dem 3:0-Erfolg im Hinspiel ließen die Breisgauer auch im Rückspiel bei Celta Vigo nichts anbrennen und siegten mit 3:1.

Matanovic brachte Freiburg mit einem Traumtor aus der Distanz in Führung (33.). Suzuki sorgte mit Treffern kurz vor der Pause (39.) und kurz nach dem Seitenwechsel für die endgültige Vorentscheidung im Duell (50.). In der Schlussminute gelang Celta Vigo noch der Ehrentreffer (90.+1).

Lienhart musste in Vigo allerdings früher vom Platz als üblich. In der 71. Minute wurde der Niederösterreicher aufgrund von Muskelproblemen im Oberschenkel ausgewechselt.

Im Halbfinale (30. April/7. Mai) trifft Freiburg auf Sporting Braga oder Betis Sevilla.

Alle Tore:

0:1 – Matanovic

0:2 – Suzuki

0:3 – Suzuki

1:3 – Swedberg

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