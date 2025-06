Traumtor! Ex-Salzburger erzielt Tor der Saison in La Liga

In der spanischen La Liga wurde das Tor der Saison gewählt und der Gewinner ist ein ehemaliger Salzburg-Kicker. Luka Sucic erzielte in 29 Einsätzen für Real Sociedad zwar nur ein Tor, das hatte es aber in sich.

Nach acht Jahren beim FC Red Bull Salzburg, in denen er sämtliche Jugendstationen durchlief, zog es Luka Sucic im Sommer 2024 weiter – zum spanischen Erstligisten Real Sociedad.

In La Liga konnte sich der kroatische Nationalspieler bislang noch nicht nachhaltig durchsetzen. Er wechselte regelmäßig zwischen Startelf und Bank und verbuchte in seiner ersten Saison ein Tor sowie zwei Assists. Doch dieses eine Tor hatte es in sich: Mit einem Schuss außerhalb des Strafraums erzielte Sucic den Ausgleichstreffer gegen Atlético Madrid – ein echtes Traumtor.

Nun wurde der sehenswerte Treffer zum „Tor der Saison“ in der spanischen Liga gewählt.

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann hier aktiviert werden: Externe Inhalte aktivieren

Foto: Imago