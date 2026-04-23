Traumtor in der Verlängerung! Stuttgart folgt Bayern ins DFB-Pokalfinale
Philipp Lienhart hat mit dem SC Freiburg den Einzug ins DFB-Pokalfinale verpasst.
Die Breisgauer mussten sich im Halbfinal-Duell mit dem VfB Stuttgart am Donnerstag auswärts mit 1:2 nach Verlängerung (1:1, 1:0) geschlagen geben, nachdem sie bis zur 70. Minute voran gelegen waren. Tiago Tomas traf für den Titelverteidiger in der 119. Minute entscheidend per Ferse. Finalgegner der Stuttgarter am 23. Mai im Olympiastadion von Berlin ist Bayern München.
Video: Tomas-Traumtor in der Verlängerung
Nach einem mauen Beginn nahm die Partie nach dem 1:0 der Freiburger durch Maximilian Eggestein (28.) Fahrt auf. Stuttgart drückte in der zweiten Halbzeit auf den Ausgleich, scheiterte aber mehrmals an SC-Torhüter Florian Müller. Just nach einer guten Chance der Gäste auf das 2:0 fuhren die Stuttgarter einen perfekten Gegenstoß, den Deniz Undav zum Ausgleich (70.) vollendete. Lienhart hatte in der Abwehr danach mehrmals zu kämpfen. Der Niederösterreicher hatte auch Glück, als er eine Undav-Hereingabe an die eigene Stange lenkte.
Die Freiburger haderten zu Beginn der Verlängerung nach einem wegen Stürmerfoul aberkannten Treffer von Lucas Höler. Danach war Stuttgart knapp vor dem zweiten Treffer. So wuchtete Chris Führich den Ball an die Stange, ehe der ehemalige Stuttgart-Profi Müller gegen sein Ex-Team noch einmal in höchster Not eingreifen musste.
Als schon vieles auf ein Elfmeterschießen hindeutete, schlug der Titelverteidiger zu. Tomas verwertete einen Pass des erst kurz davor eingewechselten Badredine Bouanani mit der Ferse. Im vergangenen Jahr hatten die Stuttgarter gegen Außenseiter Arminia Bielefeld den ersten Pokal-Triumph seit 28 Jahren gefeiert.
Aktuelle DFB-Pokal Videos
„Kommt mal alle runter jetzt!“ – Best-of Schiri-Cam bei Leverkusen – Bayern
Rolfes: “Wir müssen Sachen verbessern, keine Frage“
“Im Moment macht es sehr viel Spaß“ – Neuer lässt sich nicht locken
HIGHLIGHTS | Bayer Leverkusen – FC Bayern München | Halbfinale
“Wir hätte mehr Tore machen müssen“ – Kane über FCB-Chancenverwertung
“Insgesamt war Bayern besser“ – Andrich kritisch nach Halbfinal-Pleite
“Jetzt wollen wir natürlich gewinnen“ – Kompany nach Finaleinzug
„Wir haben jetzt Blut geleckt“ – Hoeneß will mit VfB ins Finale
„Das wird ein richtiger Pokalfight“ – Hoeneß über Atmosphäre
„Geht in die richtige Richtung“- Hoeneß lobt SCF-Entwicklung unter Schuster
(SID)/Bild: Imago