Traumtor Leao! Milan zieht souverän ins Viertelfinale ein

Auch dank einem Traumtor von Superstar Rafael Leao ist AC Milan ins Viertelfinale der Europa League eingezogen. Nach dem 4:2-Hinspielsieg gewannen die Rossoneri auch das Rückspiel bei Slavia Prag souverän mit 3:1.

Pulisic (33.), Loftus-Cheek (36.) und Leao (45.+6) machten schon in der ersten Hälfte alles klar für Milan, das seit der 20. Minute in Überzahl spielte. Slavia-Kapitän Holes hatte nach einem Foul an Calabria die Rote Karte gesehen. Jurasek (85.) erzielte den Ehrentreffer für die Hausherren.

Alle Tore:

0:1 – Pulisic

0:2 – Loftus-Cheek

0:3 – Leao

1:3 – Jurasek

(APA)/Bild: Imago