Die TSG Hoffenheim holte mit Florian Grillitsch und Alexander Prass beim FC Midtjylland am 1. Spieltag in der UEFA Europa League ein 1:1-Remis. Für Hoffenheims Treffer gegen Midtjylland sorgte Max Moerstadt in der 89. Minute mit einem Traumtor. Grillitsch spielte bei den Deutschen durch, Prass kam in der 60. Minute.

(APA)

TORE im VIDEO:

1:0 – Osorio (42.)



1:1 – Moerstedt (88.)



Beitragsbild: Imago